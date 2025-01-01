Меню
Дэниел Крэйг
Награды
Награды и номинации Дэниела Крэйга
Daniel Craig
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Дэниела Крэйга
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Drama
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Narrator
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший герой
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучшее появление без рубашки
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Берлинале 2000
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
