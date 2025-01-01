Меню
Награды

Награды и номинации Тоби Магуайра

Tobey Maguire
Награды и номинации Тоби Магуайра
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003 MTV Movie & TV Awards 2003
Лучший поцелуй
Победитель
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022 MTV Movie & TV Awards 2022
Best Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008 MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005 MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший герой
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019
Лучший молодежный фильм
Победитель
Лучший молодежный фильм
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
