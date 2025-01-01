Меню
Тоби Магуайр
Награды
Награды и номинации Тоби Магуайра
Tobey Maguire
Награды и номинации Тоби Магуайра
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Лучший поцелуй
Победитель
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Best Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший герой
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019
Лучший молодежный фильм
Победитель
Лучший молодежный фильм
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
