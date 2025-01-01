Меню
Пенелопа Крус
Награды
Награды и номинации Пенелопы Крус
Penelope Cruz
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Пенелопы Крус
Оскар 2009
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 2022
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2010
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2007
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучшая актриса
Победитель
Золотая малина 2023
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2002
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Breakthrough Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
