Киноафиша
Персоны
Сандра Буллок
Награды
Награды и номинации Сандры Буллок
Sandra Bullock
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Сандры Буллок
Оскар 2010
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2014
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая женская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 1998
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1994
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Самый пугающий момент
Победитель
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
MTV Movie Awards 2010
MTV Generation Award
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best On-Screen Duo
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
Most Desirable Female
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Best Team
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best Female Performance
Номинант
Most Desirable Female
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
