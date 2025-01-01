Меню
Одри Хепберн
Награды
Награды и номинации Одри Хепберн
Audrey Hepburn
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Одри Хепберн
Оскар 1993
Jean Hersholt Humanitarian Award
Победитель
Оскар 1954
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1968
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1962
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1960
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1955
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1990
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1955
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1954
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1968
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1965
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1964
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1958
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1957
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement - Informational Programming
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Outstanding British Contribution to Cinema
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best British Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best British Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
Best British Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Best British Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
Best British Actress
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1993
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
