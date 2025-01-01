Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Юэн МакГрегор
Награды
Награды и номинации Юэна МакГрегора
Ewan McGregor
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Юэна МакГрегора
Золотой глобус 2018
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best Musical Sequence
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший герой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Breakthrough Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Амбициознее «Тихого Дона» и «Брестской крепости»? Что известно о новом сериале «Искра», которому прочат статус главной военной драмы СНГ
Почему Макима стремилась заполучить Почиту: ключевой мотив, который часто упускают в «Человеке-бензопиле»
Украл, выпил… вспомнил цитату из «Джентльменов удачи» — проверьте память в простом тесте по комедии
НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)
«Все просто»: Кэмерон оставил подсказку прямо в имени — вот что скрыто в инициалах Джона Коннора из «Терминатора»
Дуэли за кулисами, но не на шпагах: «Трех мушкетеров» могли показать по ТВ еще в 1978 году — но фильм пылился на полке
Док Браун удружил так удружил: Марти минимум трижды погиб в «Назад в будущее», но зрители этого так и не заметили
Российская «королева детективов» выбрала лучший сериал в жанре: «Невский» с «Хрустальным» Татьяне Устиновой не по вкусу
Ван Дамм был и у нас дома: этот советский боевик зрители полюбили на уровне «Пиратов XX века» – но его сиквел прозвали «позорищем»
Невозможно забыть: эпичные моменты из «Игры престолов», которые не смогли переплюнуть даже самые новые сериалы
Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667