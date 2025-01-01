Меню
Персоны
Сильвестр Сталлоне
Награды
Награды и номинации Сильвестра Сталлоне
Sylvester Stallone
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Сильвестра Сталлоне
Оскар 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1977
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2016
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 1977
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая мужская роль
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Золотая малина 2024
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2016
Премия за восстановление репутации
Победитель
Премия за восстановление репутации
Победитель
Золотая малина 2004
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2000
Худший актер века
Победитель
Золотая малина 1995
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1993
Худшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 1990
Худший актер десятилетия
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1989
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1986
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1985
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 2023
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2020
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2014
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2011
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 2002
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2001
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1997
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1996
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1994
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1991
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1988
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1987
Худшая мужская роль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
