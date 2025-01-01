Меню
Чарли Шин
Награды
Награды и номинации Чарли Шин
Charlie Sheen
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Чарли Шин
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 2014
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
