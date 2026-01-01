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Награды и номинации Хита Леджера

Heath Ledger
Награды и номинации Хита Леджера
Оскар 2009 Оскар 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2006 Оскар 2006
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009 MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший злодей
Победитель
Лучший злодей
Победитель
Лучший бой
Номинант
 Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Best Musical Sequence
Номинант
 Best Musical Sequence
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000 MTV Movie & TV Awards 2000
Best Musical Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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