Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Хит Леджер
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Награды и номинации Хита Леджера
Heath Ledger
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Награды и номинации Хита Леджера
Оскар 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2006
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2009
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший злодей
Победитель
Лучший злодей
Победитель
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2002
Best Musical Sequence
Номинант
Best Musical Sequence
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best Musical Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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