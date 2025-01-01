Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Холли Берри
Награды
Награды и номинации Холли Берри
Halle Berry
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Холли Берри
Оскар 2002
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2005
Худшая женская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2014
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Most Desirable Female
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Most Desirable Female
Номинант
Best Breakthrough Performance
Номинант
Берлинале 2002
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Дуэйн Джонсон запускает «Джуманджи 3» — и один кадр ставит под вопрос, как именно завершат сагу, заработавшую студии 2 млрд долларов (фото)
«Терминатор 2: Судный день» должен был закончиться иначе: а его сиквел от Кэмерона и вовсе видели только единицы
Шварценеггер, звезда «Игры престолов» и одобрение Кэмерона: у «Терминатора: Генезиса» были все шансы на успех, но он провалился по этим 3 причинам
Стоил копейки, собрал $144 000 000: этот ужастик про экзорцизм хвалят даже реальные священники – зато критики его презирают
Анну Сергеевну даже не ищите: в своей самой недооцененной драме Светличная снялась вместе с Высоцким – и в кадре не узнать обоих
Новый «Хищник» оказался связан с «Очень странными делами»: но распознать пасхалку в «Планете смерти» фактически невозможно
Забудьте Раббана и Фейд-Рауту: главный злодей «Дюна. Часть третья» превратит Sci-Fi в настоящий психологический хоррор
У худшего фильма в карьере ДиКаприо позорные 0/100 на RT и жалкие 4.5 на IMDb – треш-хоррор не полюбили даже в России
«Пересматриваю в 4-й раз»: голый Антон Васильев, звезда «Аутсорса» и Sci-Fi – в этот свежий ромком влюбились даже хейтеры российского кино
Труса, Балбеса и Бывалого узнает каждый: лучше попробуйте угадать 5 других советских фильмов по трем ключевым словам (тест)
За 7 дней целых 40%: так вырос спрос на книжную «Алису» из-за фильма с Пересильд – а догадаетесь, что читали из-за кино в 2022-м?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667