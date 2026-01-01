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Брюс Уиллис
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Награды и номинации Брюса Уиллиса
Bruce Willis
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Награды и номинации Брюса Уиллиса
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1990
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1987
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1986
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 1992
Худший сценарий
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2022
Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Номинант
Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Номинант
Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Номинант
Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Номинант
Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Номинант
Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Номинант
Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Номинант
Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
Номинант
Золотая малина 2021
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2020
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2019
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 1995
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
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