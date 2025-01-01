Меню
Персоны
Джонни Депп
Награды
Награды и номинации Джонни Деппа
Johnny Depp
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джонни Деппа
Оскар 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2005
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2004
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA 2012
Best Feature Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Победитель
Fondazione Mimmo Rotella Special Award
Победитель
Золотая малина 2019
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2018
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2017
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2014
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2012
MTV Generation Award
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
Лучшее перевоплощение
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший злодей
Победитель
Best Comedic Performance
Победитель
Best Comedic Performance
Победитель
Лучший злодей
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2007
Best Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2004
Best Male Performance
Победитель
Best On-Screen Team
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Global Superstar
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
