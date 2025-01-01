Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джек Блэк
Награды
Награды и номинации Джека Блэка
Jack Black
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джека Блэка
Золотой глобус 2024
Best Original Song, Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотая малина 2025
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2011
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Comedic Genius Award
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2004
Best Comedic Performance
Победитель
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучшая комедийная роль
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Best Virtual Performance
Номинант
Best Virtual Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Breakthrough Male Performance
Номинант
Best Music Moment
Номинант
«Не мог дождаться, когда все это кончится»: Олег Янковский называл любимым только один фильм, но его съемки ненавидел
Лука в «Бригаде» держал Белого на крючке, но вдруг снял оцепление с больницы: этот момент зрители до сих пор не могут понять
«Самый честный фильм о предательстве» — этот советский хит не зря так назвали: Басилашвили здесь особенно хорош
Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился
3-й сезон «Магички» зайдет фанатам «Поднятия уровня» и «Кейпоп-охотниц»: «это будет отвал!», – говорят зрители, узнав причину
Это тот самый недостающий пазл: в «Очень странные дела» вернули давно забытого персонажа — плохие новости для Векны
Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж
«Я просто в шоке»: Хью Джекман назвал 4 своих любимых фильма – ни одной новинки, но у каждого рейтинг 8,1+
230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире
От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»
«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667