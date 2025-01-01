Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки

«Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6

«Семенов без Фомы — как водка без пива»: фанаты уверены, что 8 сезон «Невского» может разрушить идеальный финал — объясняем, почему

«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино

«Одного похода мало»: зрители уже глянули в кино «нового» «Убить Билла» – итоговой оценки Тарантино ждал 20+ лет

«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)

Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест)

Критики выбрали 10 лучших сериалов 2025-го: если вы пропустили, срочно наверстайте – не зря у них от 7.3 до 8.9 на IMDb

Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)

10 фильмов, ставших эталоном 2025-го года: еще не вышедший «Аватар-3» со скромными 7.2 – чемпион, но у №4 и 7 рейтинги куда выше