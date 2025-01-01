Меню
Ник Нолти
Награды
Награды и номинации Ник Нолти
Nick Nolte
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Ник Нолти
Оскар 2012
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1999
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1992
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
