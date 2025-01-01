Меню
Лиза Кудроу
Награды
Награды и номинации Лизы Кудроу
Lisa Kudrow
Награды и номинации Лизы Кудроу
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Номинант
Outstanding Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 1997
Худшая новая звезда
Номинант
Худшая новая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
