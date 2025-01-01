Меню
Награды и номинации Тома Круза
Оскар 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2000
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1997
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1990
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотой глобус 2000
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2009
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2018
Худшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 2006
Самые утомительные мишени таблоидов
Победитель
Самые утомительные мишени таблоидов
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
Самые утомительные мишени таблоидов
Номинант
Золотая малина 1995
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 1989
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Победитель
Лучший экранный дуэт
Номинант
Лучший экранный дуэт
Номинант
Лучший герой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
MTV Generation Award
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Male Performance
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1997
Best Male Performance
Победитель
MTV Movie Awards 2012
Лучший бой
Номинант
Best Gut-Wrenching Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Most Desirable Male
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Most Desirable Male
Номинант
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Most Desirable Male
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
