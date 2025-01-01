Меню
Сет Роген
Награды
Награды и номинации Сета Рогена
Seth Rogen
Награды и номинации Сета Рогена
Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Золотая малина 2020
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший WTF момент
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший бой
Номинант
Best Duo
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Duo
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Musical Moment
Победитель
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшая комедийная роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Прорыв года
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Прорыв года
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
