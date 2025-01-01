Меню
Стив Карелл
Награды
Награды и номинации Стива Карелла
Steve Carell
Награды
Награды и номинации Стива Карелла
Оскар 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best Comedic Performance
Победитель
Best On-Screen Team
Номинант
Best Performance
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучшее перевоплощение
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший WTF момент
Номинант
Лучший WTF момент
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Best Musical Performance
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Best Musical Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
