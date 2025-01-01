Меню
Марк Райлэнс
Награды
Награды и номинации Марка Райлэнса
Mark Rylance
О персоне
Фильмография
Фотографии
Награды
Оскар 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Actor
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
