Скарлетт Йоханссон
Награды
Scarlett Johansson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Оскар 2020
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003
Best Actress
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший герой
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2021
MTV Generation Award
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
MTV Movie Awards 2013
Лучший бой
Победитель
Лучший бой
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Best Female Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Breakthrough Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
