Киноафиша
Персоны
Хавьер Бардем
Награды
Награды и номинации Хавьера Бардема
Javier Bardem
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Хавьера Бардема
Оскар 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2022
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2011
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2001
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2008
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Лучший актер
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2000
Лучший актер
Победитель
Золотая малина 2018
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best Latino Actor
Победитель
Лучший WTF момент
Номинант
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший злодей
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
