Дэниел Дэй-Льюис
Награды и номинации Дэниела Дэй-Льюиса
Daniel Day-Lewis
Награды и номинации Дэниела Дэй-Льюиса
Оскар 2013
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2008
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1990
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2003
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1994
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA 2018
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Берлинале 2005
Камера Берлинале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
