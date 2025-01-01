Меню
Сальма Хайек
Награды
Награды и номинации Сальмы Хайек
Salma Hayek
Награды и номинации Сальмы Хайек
Оскар 2003
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Премия Kering «Женщины в движении»
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2024
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2014
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best Latino Actor
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
