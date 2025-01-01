Меню
Рэйчел Вайс
Награды
Награды и номинации Рэйчел Вайс
Rachel Weisz
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Рэйчел Вайс
Оскар 2006
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 2019
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Берлинале 1998
EFP Падающая звезда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
