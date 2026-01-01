Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии

Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту

Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость

Брагин щёлкает киноребусы как семечки: сможете повторить его результат? Уверены, вы справитесь!

Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека

Новый детектив «Нетфликс» обогнал «Бриджертонов»: 104 млн человек не смогли угадать имя убийцы

«Русское кино рулит!»: эти советские фильмы полюбили Спилберг, Тарантино и даже Элайджа Вуд: угадаете хоть 3/5 по их отзыву? (тест)

Маньяки, одержимость и пропавший лесоруб: 7 лучших ужастиков по реальным историям

«До конца этого года»: Илон Маск снимет свой ответ «Одиссее» Нолана – эпик с рейтингом 97% превратят в дешевый нейрослоп

Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»