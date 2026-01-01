Старые и липкие клеенчатые скатерти выбросил, и кухня стала выглядеть богато: вот чем украсить стол

Громоздкие инсталляции оставьте в прошлом: теперь в моде унитазы без бачка — смывают даже лучше

Не хватает денег на тунца – кидаю в духовку арбуз, один в один на вкус: угостила соседей – даже не поняли подвоха (простой рецепт)

Почему после восстания Роберта Бенджен Старк ушел в Ночной дозор? Пьеса «Безумный король» расставила точки над «i»

91% на Rotten Tomatoes и номинация на «Эмми» не спасли: Marvel пустила под нож один из лучших сериалов

Все серии «Маши и Медведя» уже засмотрены до дыр? Вот 3 мультфильма, которые могут стать новыми фаворитами у ваших детей

Когда садиться у экрана? Фанаты «Невского» начали вычислять дату и точное время выхода нового 8-ого сезона на НТВ

«Я не трус, но этого теста я боюсь»: викторина со звездочкой на знание «Полосатого рейса» - пройдут только фанаты кино из СССР

«Такого идиотизма даже трудно придумать»: новый сериал НТВ сравнили с «Первым отделом», но зрители нашли десятки ляпов

Нашла 3 крутых мини-детектива для ленивых выходных: №3 зацепил особенно – снят по реальным мотивам