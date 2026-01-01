Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Украина 2016

Украинские сериалы 2016 года — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть украинские сериалы 2016 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром украинских сериалов 2016 года.
Анна-детективъ
Анна-детективъ
детектив, мелодрама 2016, Россия/Украина
7.0
По законам военного времени
По законам военного времени
военный, детектив, драма 2016, Россия/Украина
6.0
Восток-Запад
Восток-Запад
драма, мелодрама 2016, Украина/Турция
5.0
Поездка за счастьем
Поездка за счастьем
комедия, мелодрама, мини-сериал 2016, Украина
5.0
25-й час
25-й час
драма, криминал, фантастика 2016, Украина
5.0
Я люблю своего мужа
Я люблю своего мужа
драма, мелодрама, мини-сериал 2016, Россия/Украина
5.0
Три дороги
Три дороги
драма, мини-сериал 2016, Россия/Украина
0.0
Любовь и море
Любовь и море
комедия, мелодрама, мини-сериал 2016, Украина
0.0
Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство
Нужно ли закрывать крышку в дачном туалете или стоит проветривать: запомните раз и навсегда и подругам расскажите
Почему ни в коем случае нельзя гладить постельное бельё летом: запомните на всю жизнь и родным расскажите
«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту
6,6 к зрителей добавили «Похищение» в «Буду смотреть»: что известно о 12-серийном детективе с Трибунцевым, который стартует 24 июля на ОККО
Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
Момо и Окарун возвращаются, но «Дандадан» уже не будет прежним: хулиганское аниме в 3 сезоне превратится в «Евангелион»
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
Этот сериал обязательно нужно глянуть перед «Мстителями: Доктор Дум» — скучно не будет, ведь на IMDb ему ставят 8,2 балла
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше