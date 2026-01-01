Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту

Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна

Эти 3 фразы говорят лишь недалекие люди – вы их слышите почти ежедневно: зарубите на носу мудрость времен СССР

В СССР сняли много крутого кино, но это – «насилие под видом комедии»: рейтинг 8.6, а «вызывает лишь презрение»

Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека

«Русское кино рулит!»: эти советские фильмы полюбили Спилберг, Тарантино и даже Элайджа Вуд: угадаете хоть 3/5 по их отзыву? (тест)

«До конца этого года»: Илон Маск снимет свой ответ «Одиссее» Нолана – эпик с рейтингом 97% превратят в дешевый нейрослоп

9 лет сериал с Васильевым из «Первого отдела» скрывали от тв-зрителей: «Кому можно такое порекомендовать»

Новый детектив «Нетфликс» обогнал «Бриджертонов»: 104 млн человек не смогли угадать имя убийцы

Брагин щёлкает киноребусы как семечки: сможете повторить его результат? Уверены, вы справитесь!