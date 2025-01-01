«Выживший», но без Ди Каприо: зрители спорят, кому вообще нужен фильм с Закари Ливаем — запутал названием и не только

«Сделали из русских героев Бэтмена и Супермена»: в Сети жестко раскритиковали мультики про богатырей — претензии не только к новым частям

Меньше 24 часов на Youtube, а уже 1 043 234 просмотра: новая серия-2025 «Маши и Медведя» «Мохнатые качели» снова попала в точку

Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)

Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»

Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами

Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»

Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали

«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип

На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп