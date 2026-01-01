Кладу старые газеты в туалет на ночь – утром сижу и радуюсь: в уборной запах, будто в бутике (2 трюка времен СССР)

Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа

Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее

Тест для тех, кто знает о кино СССР все: взгляните на 5 кадров и вспомните, что скажут герои

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В кадры этих советских фильмов пробрался смешной кот! Пока не угадаете 3/5 картин – он никуда не уйдет (мяу-тест)

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Свежий сериал Netflix со звездой «Олдбоя» уже оценили на 7.9: «с первых серий увлекает и не дает заскучать»

Скандалы вокруг «Одиссеи» стали последней каплей — Нолан заявил об уходе из кино: «Я пока достиг предела»