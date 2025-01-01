Всего за неделю взлетел на 2 место в рейтинге: этот сериал Netflix называют копией «Укрытия», но зрителям нравится

Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы?

Основан на секретных документах: критики в восторге от исторического сериала «Полураспад» с Янковским

Мымра? Оля Рыжкова? А, может, Вера? Какая вы героиня из «Служебного романа»? (тест)

Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом

Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный

Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)

Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC

Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови

«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)