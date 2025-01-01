Меню
Триллер
Дания
Смотреть датские сериалы
По году
По рейтингу
На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть датские сериалы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром датских сериалов триллеров.
Оксен
драма, криминал, триллер
2023, Дания
0.0
Под темной водой
драма, триллер, детектив
2021, Германия/Дания
0.0
Те, кто убивают: Пропавшие
драма, криминал, триллер
2019, Дания
0.0
Всего за неделю взлетел на 2 место в рейтинге: этот сериал Netflix называют копией «Укрытия», но зрителям нравится
Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы?
Основан на секретных документах: критики в восторге от исторического сериала «Полураспад» с Янковским
Мымра? Оля Рыжкова? А, может, Вера? Какая вы героиня из «Служебного романа»? (тест)
Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)
Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови
«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)
«Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей»
