Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна

Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии

Россиянка выкупила все купе в поезде РЖД за 50 000 рублей и пожалела: райская поездка стала сущим адом

5 лёгких дорам для лета с рейтингом от 7,7: включила одну серию — очнулась под утро, пищу от восторга

«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)

«Поднятия уровня» тоже может коснуться: теперь аниме будет делать ИИ — но не спешите хмуриться, вот почему это плюс

Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека

Новый детектив «Нетфликс» обогнал «Бриджертонов»: 104 млн человек не смогли угадать имя убийцы

Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»

Брагин щёлкает киноребусы как семечки: сможете повторить его результат? Уверены, вы справитесь!