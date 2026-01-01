Эти 3 фразы говорят лишь недалекие люди – вы их слышите почти ежедневно: зарубите на носу мудрость времен СССР

Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно

Металлический шарик в духовку – и жир со стенок отвалится комьями: выведал секрет у клинера с 17-летним стажем

10 лучших российских детективов 2025–2026 годов: сериалы с рейтингом от 7,6 до 8,0, которые вы могли случайно пропустить

Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»

Топ-10 самых популярных сериалов сезона 2025–2026: лидеру хватило 35 дней, чтобы собрать у экранов 32,9 млн зрителей

Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)

Брагин щёлкает киноребусы как семечки: сможете повторить его результат? Уверены, вы справитесь!

5 лёгких дорам для лета с рейтингом от 7,7: включила одну серию — очнулась под утро, пищу от восторга

Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека