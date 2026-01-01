Два пшика лаком для волос на бумажное полотенце — и дома ощутимо чище: работает безотказно

Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту

Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна

Маньяки, одержимость и пропавший лесоруб: 7 лучших ужастиков по реальным историям

Топ-10 самых популярных сериалов сезона 2025–2026: лидеру хватило 35 дней, чтобы собрать у экранов 32,9 млн зрителей

«До конца этого года»: Илон Маск снимет свой ответ «Одиссее» Нолана – эпик с рейтингом 97% превратят в дешевый нейрослоп

Вспомните фильм с Муравьевой по цитате ее героини — Люды из «Москва слезам не верит» тут не будет (сложный тест)

Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека

Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»

Свежую дораму Netflix в духе «Лоста» многие посмотрят за вечер: после одной серии «хочется немедленно включить следующую»