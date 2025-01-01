Где Люк Бессон снимал нового «Дракулу»: замок Влада Цепеша нашли далеко от Румынии

Как появилась Изнанка и при чем тут Одиннадцать: фанаты готовят свои версии к 5 сезону «Очень странных дел» — собрали самые интересные

Золотая эра для фэнтези-проектов: 4 новых сериала, которые изменили отношение зрителей к этому жанру и уже стали культовыми

Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)

Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови

«Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей»

Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме

Мымра? Оля Рыжкова? А, может, Вера? Какая вы героиня из «Служебного романа»? (тест)

Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC

«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)