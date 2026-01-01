Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться

Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна

Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость

10 лучших российских детективов 2025–2026 годов: сериалы с рейтингом от 7,6 до 8,0, которые вы могли случайно пропустить

5 лёгких дорам для лета с рейтингом от 7,7: включила одну серию — очнулась под утро, пищу от восторга

Брагин щёлкает киноребусы как семечки: сможете повторить его результат? Уверены, вы справитесь!

«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»

Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)

Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»

«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)