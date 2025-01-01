Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Спорт

Сериалы спортивные смотреть онлайн

Спорт уже давно перебрался из нашей повседневной жизни на большие и малые экраны. Но вот что удивительно: если фильмов на спортивную тематику всегда снималось предостаточно, то сериалов крайне мало.

Вероятно, создатели решили, что наслаждаться спецификой футбола, баскетбола, бейсбола или рестлинга на протяжении многих серий будет по душе только тем, кто непосредственно связан с миром спорта. А это совсем небольшой процент от числа любителей тв-шоу. Но это вовсе не значит, что простые зрители не смогут по достоинству оценить лучшие сериалы в спортивном жанре.

Такие проекты бывают не менее интересны, чем триллеры и остросюжетные драмы. Не секрет, что вкус победы невероятно сладок, а поражение подобно смерти. Так что настроение персонажей и их личная жизнь меняются в зависимости от счета на табло. При этом на игру влияет множество факторов: конфликты в семье, предательство друга, разрыв с девушкой.

Смотреть спортивные сериалы онлайн так же увлекательно, как наблюдать за любимой командой на заполненном стадионе. Правда, переживать за героев придется без компании многочисленных болельщиков, но зато и риск нарваться на агрессивных спортивных фанатов равен нулю.

Стоит отметить несколько тв-шоу, которые точно не оставят вас равнодушными: «Футболисты», «Холм одного дерева», «Блеск», «Огни ночной пятницы».

 

Западная трибуна
Западная трибуна
спорт, документальный 2025, Россия
0.0
Мама, мы – ЦСКА!
Мама, мы – ЦСКА!
спорт, документальный 2025, Россия
0.0
Томбо!
Томбо!
драма, аниме , спорт 2024, Япония
0.0
Чемпионы
Чемпионы
спорт 2024, Россия
0.0
Высокоскоростная этуаль
Высокоскоростная этуаль
аниме , спорт 2024, Япония
0.0
Молодежка. Новая смена
Молодежка. Новая смена
спорт, драма, комедия 2024, Россия
0.0
Король под номером 21
Король под номером 21
драма, исторический, спорт 2023, Швеция
0.0
Мой милый боксер
Мой милый боксер
драма, спорт 2023, Южная Корея
0.0
Играй как девчонка
Играй как девчонка
семейный, спорт 2022, Испания
0.0
Тренер-психолог
Тренер-психолог
драма, спорт 2022, Южная Корея
0.0
Договорняк
Договорняк
драма, спорт 2022, Швеция
0.0
Шак
Шак
спорт, документальный 2022, США
0.0
Команда МАТЧ
Команда МАТЧ
детский, семейный, комедия, спорт 2022, Россия
0.0
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
драма, спорт 2022, США
0.0
Вечер профессионального бокса Кости Цзю в Амедиатеке
Вечер профессионального бокса Кости Цзю в Амедиатеке
спорт, телешоу 2021, Россия
0.0
Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку
Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку
мелодрама, спорт 2021, Китай
0.0
Игра
Игра
драма, комедия, спорт 2021, США
0.0
В записи с Бобом Костасом. Возвращение
В записи с Бобом Костасом. Возвращение
спорт, телешоу 2021, США
0.0
Равные условия
Равные условия
документальный, спорт 2021, США
0.0
Последний аксель
Последний аксель
драма, спорт 2021, Россия
0.0
100-футовая волна
100-футовая волна
спорт, документальный 2021, США
0.0
Крюк
Крюк
драма, комедия, спорт 2021, Россия
0.0
Моя единорожка
Моя единорожка
мелодрама, спорт 2020, Китай
0.0
Проспект обороны
Проспект обороны
драма, боевик, спорт 2020, Россия
0.0
Кроссфаер
Кроссфаер
драма, боевик, спорт 2020, Китай
0.0
Лига печи
Лига печи
драма, спорт 2019, Южная Корея
0.0
Меня зовут Мохаммед Али
Меня зовут Мохаммед Али
спорт, документальный, биография 2019, США
0.0
В клетке
В клетке
драма, криминал, спорт 2019, Россия
0.0
Фитнес
Фитнес
драма, комедия, спорт 2018, Россия
5.0
В созвездии Стрельца
В созвездии Стрельца
драма, мелодрама, спорт, биография 2018, Россия
0.0
Вне игры
Вне игры
драма, комедия, спорт 2018, Россия
0.0
Брокмайр
Брокмайр
драма, комедия, спорт 2017, США
0.0
Фея тяжелой атлетики
Фея тяжелой атлетики
драма, мелодрама, спорт 2016, Южная Корея
8.0
Последний человек
Последний человек
боевик, фэнтези, спорт 2016, Франция
0.0
Футболисты
Футболисты
драма, комедия, спорт 2015, США
7.0
Слава
Слава
драма, спорт 2015, Россия
0.0
«Атом» с Гуськовым скоро покажут по ТВ: исторический сериал о ядерной гонке 1942 года — основан на реальных событиях
«Этот фильм — просто нокаутирующий удар»: что иностранцы поняли (и не поняли) в «Калине красной» Шукшина
У «Истории игрушек» не 3 и даже не 4 части: сколько лент в культовой франшизе и в каком порядке их смотреть
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом
Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC
Мымра? Оля Рыжкова? А, может, Вера? Какая вы героиня из «Служебного романа»? (тест)
«Девчата» выдадут себя сразу: вот 5 других фильмов СССР про рабочих — вспомните все по кадрам? (тест)
Спустя 23 года худший фильм гения добрался до стримингов: Нолан называет его «недооцененным шедевром»
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови
«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше