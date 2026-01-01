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Сериалы — смотреть онлайн

Ситкомы давно стали одним из излюбленных сериальных жанров широкой публики. Хорошо знакомые герои, легкий юмор, бессменные интерьеры — ко всему этому привыкаешь, и уже сложно представить свою жизнь без очередного марафона «Друзей» или «Теории большого взрыва».

Как и любой продукт телевидения, ситкомы пришли с радио, а 50-е годы ознаменовали их приход на все телеэкраны США. Если в сериалах других жанров всегда хочется видеть что-то новое, то лучшие сериалы в жанре ситкома, напротив, хороши своей узнаваемостью: шутками, которые зрители могут пересказать наизусть, коронными фразочками каждого из героев и их порой нелепыми ритуалами и привычками. Смотреть сериалы в жанре ситком онлайн еще увлекательнее с друзьями, когда в любимых героях с экрана вы начинаете узнавать друг друга. Даже если вы потеряли счет просмотрам одного и того же сериала, еще один раз точно не повредит.

Есть желание посмеяться над безумием на рабочем месте — включайте «Клинику» или «Офис». «Книжный магазин Блэка» идеально подойдет зрителям-мизантропам, а «Как я встретил вашу маму» может стать альтернативой для фанатов «Друзей».

Если хочется забыть о мелких неприятностях, отвлечься от наскучившей рутины или отдохнуть после тяжелого дня, то ситкомы — верное решение, ведь любой из множества 20-минутных эпизодов обязательно поднимет настроение и не раз заставит улыбнуться.

Папины дочки. Новые
Папины дочки. Новые
комедия, ситком 2023, Россия
6.0
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