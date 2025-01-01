Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Фантастика США

Смотреть американские фантастические сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть американские сериалы фантастические онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром американских сериалов фантастических фильмов.
Воскрешение
Воскрешение
криминал, фантастика, мистика 2025, США
7.0
Темное дитя: Отголоски
Темное дитя: Отголоски
драма, фантастика, триллер 2024, США
6.0
Линия разлома
Линия разлома
фантастика 2024, США
5.0
Сдвиг
Сдвиг
комедия, мелодрама, фантастика 2023, США/Канада
6.0
Маяк 23
Маяк 23
фантастика, триллер 2023, США
5.0
Пантеон
Пантеон
драма, фантастика 2022, США
8.0
Звездный путь: Странные новые миры
Звездный путь: Странные новые миры
боевик, приключения, фантастика 2022, США
8.0
Жена путешественника во времени
Жена путешественника во времени
драма, мелодрама, фантастика 2022, США/Великобритания
7.0
Halo
Halo
боевик, фантастика 2022, США
7.0
Человек, который упал на Землю
Человек, который упал на Землю
драма, фантастика 2022, США
7.0
Истории ходячих мертвецов
Истории ходячих мертвецов
ужасы, драма, фантастика 2022, США
5.0
Миротворец
Миротворец
комедия, боевик, фантастика 2021, США
8.0
ДМЗ
ДМЗ
драма, фантастика, боевик 2021, США
5.0
Воспитанные волками
Воспитанные волками
драма, фантастика, триллер 2020, США
7.0
Сквозь снег
Сквозь снег
драма, фантастика, триллер 2020, США
6.0
Авеню 5
Авеню 5
комедия, фантастика 2020, США
6.0
Родственные души
Родственные души
драма, фантастика, триллер 2020, США
6.0
Бродячая королева
Бродячая королева
боевик, приключения, фантастика 2020, США
5.0
Хранители
Хранители
драма, боевик, фантастика 2019, США
8.0
Дарк Веб
Дарк Веб
ужасы, фантастика, триллер 2019, США
5.0
Топ-10: Загадки и тайны
Топ-10: Загадки и тайны
фантастика, документальный 2017, Великобритания/США/Чехия
4.0
Мир дикого запада
Мир дикого запада
драма, фантастика, вестерн 2016, США
8.0
Пакман в мире привидений
Пакман в мире привидений
комедия, фантастика 2013, США/Япония/Канада
4.0
Последние дни планеты Земля: Новая особь
Последние дни планеты Земля: Новая особь
ужасы, фантастика 2006, США/Канада
4.0
Пять дней до полуночи
Пять дней до полуночи
драма, фантастика, триллер 2004, США
6.0
Дети Дюны
Дети Дюны
драма, фантастика 2003, США
7.0
На чём держится юмор нового «Шурика»: комики ТНТ разобрали классику Гайдая и собрали пародию 2025 года заново
«Выживший», но без Ди Каприо: зрители спорят, кому вообще нужен фильм с Закари Ливаем — запутал названием и не только
«Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7
Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей
Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)
19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»
Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше