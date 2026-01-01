Россиянам разрешили не платить за ипотеку с сентября: закон уже принят – даже справка о доходах не нужна

Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться

Мать положила 509 рублей на сберкнижку дочери в 1984 году: спустя 37 лет россиянка узнала в банке, сколько денег «накапало»

В СССР сняли много крутого кино, но это – «насилие под видом комедии»: рейтинг 8.6, а «вызывает лишь презрение»

Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека

Брагин щёлкает киноребусы как семечки: сможете повторить его результат? Уверены, вы справитесь!

Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»

«Поднятия уровня» тоже может коснуться: теперь аниме будет делать ИИ — но не спешите хмуриться, вот почему это плюс

10 лучших российских детективов 2025–2026 годов: сериалы с рейтингом от 7,6 до 8,0, которые вы могли случайно пропустить

Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)