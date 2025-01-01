Меню
Смотреть японские романтические сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть японские сериалы романтические онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром японских сериалов мелодрам.
Титосэ в бутылке Рамунэ
аниме , мелодрама, комедия 2025, Япония
6.0
Вечность Югурэ
аниме , фантастика, мелодрама 2025, Япония
6.0
Леди со странным вкусом и безумный герцог
аниме , фэнтези, мелодрама 2025, Япония
0.0
Аля иногда кокетничает со мной по-русски
комедия, аниме , мелодрама 2024, Япония
6.0
Опасность в моем сердце
комедия, аниме , мелодрама 2023, Япония
8.0
История, которую следует прочесть в день, когда впервые влюбишься
драма, комедия, мелодрама 2019, Япония
6.0
Квартет
мелодрама, триллер 2017, Япония
7.0
Йона на заре
приключения, аниме , мелодрама 2014, Япония
7.0
Золотая пора
драма, аниме , мелодрама 2013, Япония
7.0
Скажи: «Я люблю тебя»
драма, аниме , мелодрама 2012, Япония
7.0
Под мостом над Аракавой
комедия, аниме , мелодрама 2010, Япония
6.0
Торадора!
драма, комедия, аниме , мелодрама 2008, Япония
7.0
