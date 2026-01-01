Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится

Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство

Тяжеленный диван в гостиной – уже антитренд: хозяйки со вкусом выбирают другую модель (выигрывает по 3-м причинам)

Ланнистеры против Хайтауэров: в новинке BBC сразились 2 самых харизматичных воина Вестероса

«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»

Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?

«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту

В России все-таки покажут «Одиссею» Нолана — дата премьеры уже известна: и тянуть с походом в кинотеатр не стоит

Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»

«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса