Основан на секретных документах: критики в восторге от исторического сериала «Полураспад» с Янковским

Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы?

Всего за неделю взлетел на 2 место в рейтинге: этот сериал Netflix называют копией «Укрытия», но зрителям нравится

Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)

Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме

«Девчата» выдадут себя сразу: вот 5 других фильмов СССР про рабочих — вспомните все по кадрам? (тест)

Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови

«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)

«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза

Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом