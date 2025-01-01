Языка, более универсального, чем музыка, наверное, не существует. Порой совсем не обязательно понимать текст песни, чтобы прочувствовать ее, и наоборот: не всегда понимание слов вызывает эмоциональный отклик от прослушивания музыки. Ее не нужно объяснять, она может объединить несовместимых людей. Хотя сериалы о музыке снимают довольно редко, было бы ошибкой думать, что это происходит оттого, что в истории кино попросту невозможно найти лучшие сериалы в музыкальном жанре. Просто преданных поклонников у него оказывается не так много, а рядовой зритель опасается, что он обязательно скатится в мюзикл.

Музыкальный сериал — понятие довольно размытое. Что следует им называть? Все, где герои танцуют и поют? Или все, где музыке отводится мало-мальски важное место в развитии событий? Как бы вы ни ответили на эти вопросы, за свою историю киноиндустрия выдала немало сериалов, которые подойдут под эти и многие другие описания. Сегодня смотреть музыкальные сериалы онлайн можно, не опасаясь, что они будут слезоточивыми или чрезмерно сентиментальными. «Хор» расскажет о школьниках, для которых песни и танцы стали способом обрести друзей и помогли найти свое место в жизни. В «Меломанке» петь никто не будет, но музыка там звучит чуть ли не каждую минуту, а атрибутика вроде винила, старых музыкальных проигрывателей и одежды героев, половина из которой — мерч самых разных исполнителей, просто не позволяет не назвать сериал музыкальным.