Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Мюзикл

Сериалы музыкальные смотреть онлайн

Языка, более универсального, чем музыка, наверное, не существует. Порой совсем не обязательно понимать текст песни, чтобы прочувствовать ее, и наоборот: не всегда понимание слов вызывает эмоциональный отклик от прослушивания музыки. Ее не нужно объяснять, она может объединить несовместимых людей. Хотя сериалы о музыке снимают довольно редко, было бы ошибкой думать, что это происходит оттого, что в истории кино попросту невозможно найти лучшие сериалы в музыкальном жанре. Просто преданных поклонников у него оказывается не так много, а рядовой зритель опасается, что он обязательно скатится в мюзикл.

Музыкальный сериал — понятие довольно размытое. Что следует им называть? Все, где герои танцуют и поют? Или все, где музыке отводится мало-мальски важное место в развитии событий? Как бы вы ни ответили на эти вопросы, за свою историю киноиндустрия выдала немало сериалов, которые подойдут под эти и многие другие описания. Сегодня смотреть музыкальные сериалы онлайн можно, не опасаясь, что они будут слезоточивыми или чрезмерно сентиментальными. «Хор» расскажет о школьниках, для которых песни и танцы стали способом обрести друзей и помогли найти свое место в жизни. В «Меломанке» петь никто не будет, но музыка там звучит чуть ли не каждую минуту, а атрибутика вроде винила, старых музыкальных проигрывателей и одежды героев, половина из которой — мерч самых разных исполнителей, просто не позволяет не назвать сериал музыкальным.

В дороге
В дороге
драма, мюзикл 2023, Россия
0.0
Лжец и его возлюбленная
Лжец и его возлюбленная
комедия, мюзикл, мелодрама 2017, Южная Корея
0.0
Как появилась Изнанка и при чем тут Одиннадцать: фанаты готовят свои версии к 5 сезону «Очень странных дел» — собрали самые интересные
«Этот фильм — просто нокаутирующий удар»: что иностранцы поняли (и не поняли) в «Калине красной» Шукшина
Скучали по Пембе? Так вот же она! Включила первую серию турецкого «Сердцебиения» и уже хочу следующую
Мымра? Оля Рыжкова? А, может, Вера? Какая вы героиня из «Служебного романа»? (тест)
«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза
Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)
«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)
Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме
Сразу 2 комедии 2024 года вошли в список самых смешных фильмов в истории Netflix: в России об обоих — ни сном, ни духом
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше