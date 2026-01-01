Мать положила 509 рублей на сберкнижку дочери в 1984 году: спустя 37 лет россиянка узнала в банке, сколько денег «накапало»

Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту

Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться

Русская экранизация Агаты Кристи уделала даже «Убийство в Восточном экспрессе» с Деппом: об уникальном детективе слышали 1,5 человека

«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)

Свежую дораму Netflix в духе «Лоста» многие посмотрят за вечер: после одной серии «хочется немедленно включить следующую»

Брагин щёлкает киноребусы как семечки: сможете повторить его результат? Уверены, вы справитесь!

Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»

Маньяки, одержимость и пропавший лесоруб: 7 лучших ужастиков по реальным историям

Стоматологов боятся все, а вот кадры с ними вспомнят единицы: угадаете 5 советских фильмов по зубному доктору? (Сложный тест)