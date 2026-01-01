Эти 3 фразы говорят лишь недалекие люди – вы их слышите почти ежедневно: зарубите на носу мудрость времен СССР

Мать положила 509 рублей на сберкнижку дочери в 1984 году: спустя 37 лет россиянка узнала в банке, сколько денег «накапало»

Два пшика лаком для волос на бумажное полотенце — и дома ощутимо чище: работает безотказно

Брагин щёлкает киноребусы как семечки: сможете повторить его результат? Уверены, вы справитесь!

Пока Брагин и Шибанов отдыхают: 3 российских детектива, которые помогут дождаться нового «Первого отдела-6»

«После ядерной войны…»: Кинг остался без ума от нового хоррора Netflix – страшней любой из его книг (и все из-за детей!)

Свежую дораму Netflix в духе «Лоста» многие посмотрят за вечер: после одной серии «хочется немедленно включить следующую»

«До конца этого года»: Илон Маск снимет свой ответ «Одиссее» Нолана – эпик с рейтингом 97% превратят в дешевый нейрослоп

В СССР сняли много крутого кино, но это – «насилие под видом комедии»: рейтинг 8.6, а «вызывает лишь презрение»

Вспомните фильм с Муравьевой по цитате ее героини — Люды из «Москва слезам не верит» тут не будет (сложный тест)