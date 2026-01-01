Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете

Нужно ли закрывать крышку в дачном туалете или стоит проветривать: запомните раз и навсегда и подругам расскажите

Почему ни в коем случае нельзя гладить постельное бельё летом: запомните на всю жизнь и родным расскажите

Момо и Окарун возвращаются, но «Дандадан» уже не будет прежним: хулиганское аниме в 3 сезоне превратится в «Евангелион»

Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»

Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?

Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты

Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»

«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту

6,6 к зрителей добавили «Похищение» в «Буду смотреть»: что известно о 12-серийном детективе с Трибунцевым, который стартует 24 июля на ОККО