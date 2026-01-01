Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу

Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится

Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете

Ланнистеры против Хайтауэров: в новинке BBC сразились 2 самых харизматичных воина Вестероса

Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»

Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?

В России все-таки покажут «Одиссею» Нолана — дата премьеры уже известна: и тянуть с походом в кинотеатр не стоит

«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»

«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса

В ленивый вечер от скуки спасут эти 3 шикарных мини-детектива Netflix — у каждого от 7 баллов и выше на IMDb