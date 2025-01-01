Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Сериалы Военный Украина

Смотреть украинские военные сериалы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть украинские сериалы военные онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром украинских сериалов военных фильмов.
По законам военного времени
По законам военного времени
военный, детектив, драма 2016, Россия/Украина
0.0
Истребители: Последний бой
Истребители: Последний бой
военный 2015, Россия/Украина
0.0
Смерть шпионам: Ударная волна
Смерть шпионам: Ударная волна
военный 2013, Беларусь/Россия/Украина
0.0
Сын отца народов
Сын отца народов
драма, военный, исторический 2013, Россия/Украина/Беларусь
0.0
Три дня лейтенанта Кравцова
Три дня лейтенанта Кравцова
драма, военный 2012, Украина/Россия
0.0
Смерть шпионам. Скрытый враг
Смерть шпионам. Скрытый враг
военный 2012, Беларусь/Украина
0.0
Смерть шпионам: Крым
Смерть шпионам: Крым
детектив, военный 2008, Украина/Россия
0.0
Девять жизней Нестора Махно
Девять жизней Нестора Махно
драма, военный, исторический 2007, Украина/Россия
0.0
Смерть шпионам!
Смерть шпионам!
боевик, детектив, военный 2007, Украина
0.0
«Атом» с Гуськовым скоро покажут по ТВ: исторический сериал о ядерной гонке 1942 года — основан на реальных событиях
Как появилась Изнанка и при чем тут Одиннадцать: фанаты готовят свои версии к 5 сезону «Очень странных дел» — собрали самые интересные
«Этот фильм — просто нокаутирующий удар»: что иностранцы поняли (и не поняли) в «Калине красной» Шукшина
Любопытной Варваре по лицу надавали: духовного наследника «Во все тяжкие» оценили на 96 из 100 — нуар, криминал и много-много крови
Новый проект от автора «Острых козырьков» произвел фурор: свежий сериал Netflix унаследовал лучшие черты хита BBC
Васеньку из «Чародеев» узнают многие: а вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по смешным котам в кадре? (тест)
Спустя 23 года худший фильм гения добрался до стримингов: Нолан называет его «недооцененным шедевром»
«Это как "Москва слезам не верит"»: о чем на самом деле «Калина красная» — шедевр Шукшина не все понимают даже со второго раза
«Абсолютная пошлость. Просто стыдно»: этот фильм триумфатор «Оскара» Цискаридзе считает «мусорной историей»
Мымра? Оля Рыжкова? А, может, Вера? Какая вы героиня из «Служебного романа»? (тест)
«Куда мрачнее»: как будет выглядеть Пеннивайз в «Добро пожаловать в Дерри» — авторы приквела впервые раскрыли все карты (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше