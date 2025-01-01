Меню
Смотреть российские военные сериалы

Берлинская жара
Берлинская жара
триллер, военный, драма 2025, Россия
6.0
На сопках Маньчжурии
На сопках Маньчжурии
драма, военный 2025, Россия
6.0
Солдатская мать
Солдатская мать
военный, драма 2025, Россия
5.0
Победа
Победа
документальный, военный 2025, Россия
0.0
Враг у ворот
Враг у ворот
детектив, военный 2024, Россия
7.0
Редкая птица
Редкая птица
драма, военный 2024, Россия
6.0
Глаз пустыни
Глаз пустыни
военный, драма, боевик 2024, Россия
5.0
Заговоренный
Заговоренный
военный, драма 2024, Россия
5.0
Самогон
Самогон
военный, драма 2024, Россия
5.0
Резервисты
Резервисты
военный 2024, Россия
5.0
Операция «Карпаты»
Операция «Карпаты»
военный, исторический 2024, Россия
4.0
Под неласковым небом
Под неласковым небом
драма, военный 2024, Россия
0.0
Большой дом
Большой дом
детектив, исторический, военный 2023, Россия
6.0
Позывной «Журавли»
Позывной «Журавли»
драма, военный 2023, Россия
6.0
Приказа умирать не было
Приказа умирать не было
драма, военный 2023, Россия
6.0
СМЕРШ. Продолжение
СМЕРШ. Продолжение
драма, военный 2022, Россия
6.0
Джульбарс
Джульбарс
драма, военный, исторический 2020, Россия
6.0
Сто дней свободы
Сто дней свободы
военный, драма 2020, Россия
6.0
Крепкая броня
Крепкая броня
драма, военный 2020, Россия
5.0
Снайпер. Офицер СМЕРШ
Снайпер. Офицер СМЕРШ
драма, военный 2020, Россия
4.0
Андреевский флаг
Андреевский флаг
драма, военный 2020, Россия
0.0
Танкист
Танкист
драма, военный 2020, Россия
0.0
СМЕРШ
СМЕРШ
военный 2019, Россия
5.0
Афганистан
Афганистан
военный, исторический 2019, Россия
0.0
Крепость Бадабер
Крепость Бадабер
драма, военный 2018, Россия
7.0
Отчий берег
Отчий берег
драма, военный 2017, Россия
7.0
Боевая Единичка
Боевая Единичка
драма, боевик, военный 2017, Россия
5.0
Комиссарша
Комиссарша
драма, военный 2017, Россия
0.0
По законам военного времени
По законам военного времени
военный, детектив, драма 2016, Россия/Украина
6.0
А зори здесь тихие...
А зори здесь тихие...
драма, военный, исторический 2016, Россия
6.0
Женский батальонъ
Женский батальонъ
драма, военный, исторический 2016, Россия
6.0
Старое ружье
Старое ружье
драма, военный 2016, Россия
5.0
Истребители: Последний бой
Истребители: Последний бой
военный 2015, Россия/Украина
6.0
Снег и пепел
Снег и пепел
военный 2015, Россия
6.0
Молодая гвардия
Молодая гвардия
военный, драма 2015, Россия
6.0
Пороги
Пороги
драма, военный 2015, Россия/Беларусь
0.0
