Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Фильмы
Мультфильмы
Сериалы
Популярное
Новинки
Жанр
Боевик
Военный
Детский
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Все жанры
Подборки фильмов
Все части фильма "Пять ночей с Фредди"
Все части фильма "Тихая ночь, смертельная ночь"
Все части фильма "Достать ножи"
Все части фильма "Джестер"
Все части фильма "Черный телефон"
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Фильмы 2026
Фильмы 2025
Фильмы 2024
Фильмы 2023
Фильмы 2022
Подбор фильма
Жанр
аниме
детский
исторический
комедия
короткометражный
мелодрама
мюзикл
приключения
семейный
сказка
фантастика
фэнтези
Все жанры
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Мультфильмы 2025
Мультфильмы 2024
Мультфильмы 2023
Мультфильмы 2022
Мультфильмы 2021
Подбор мультфильма
Жанр
боевик
военный
детский
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
семейный
триллер
ужасы
фантастика
Все жанры
Подборки сериалов
Лучшие российские детективы с закрученным сюжетом
Лучшие дорамы про школьников и студентов
Лучшие дорамы про отношения, семью и любовь
Лучшие дорамы про убийц и маньяков
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Сериалы 2025
Сериалы 2024
Сериалы 2023
Сериалы 2022
Сериалы 2021
Подбор сериала
Киноафиша
Онлайн
Сериалы
Военный
Россия
Смотреть российские военные сериалы
По году
По рейтингу
На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть российские сериалы военные онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром российских сериалов военных фильмов.
Еще...
Берлинская жара
триллер, военный, драма
2025, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
На сопках Маньчжурии
драма, военный
2025, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Солдатская мать
военный, драма
2025, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Победа
документальный, военный
2025, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Враг у ворот
детектив, военный
2024, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Редкая птица
драма, военный
2024, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Глаз пустыни
военный, драма, боевик
2024, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Заговоренный
военный, драма
2024, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Самогон
военный, драма
2024, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Резервисты
военный
2024, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Операция «Карпаты»
военный, исторический
2024, Россия
4.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Под неласковым небом
драма, военный
2024, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Большой дом
детектив, исторический, военный
2023, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Позывной «Журавли»
драма, военный
2023, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Приказа умирать не было
драма, военный
2023, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
СМЕРШ. Продолжение
драма, военный
2022, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Джульбарс
драма, военный, исторический
2020, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Сто дней свободы
военный, драма
2020, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Крепкая броня
драма, военный
2020, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Снайпер. Офицер СМЕРШ
драма, военный
2020, Россия
4.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Андреевский флаг
драма, военный
2020, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Танкист
драма, военный
2020, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
СМЕРШ
военный
2019, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Афганистан
военный, исторический
2019, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Крепость Бадабер
драма, военный
2018, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Отчий берег
драма, военный
2017, Россия
7.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Боевая Единичка
драма, боевик, военный
2017, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Комиссарша
драма, военный
2017, Россия
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
По законам военного времени
военный, детектив, драма
2016, Россия/Украина
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
А зори здесь тихие...
драма, военный, исторический
2016, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Женский батальонъ
драма, военный, исторический
2016, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Старое ружье
драма, военный
2016, Россия
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Истребители: Последний бой
военный
2015, Россия/Украина
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Снег и пепел
военный
2015, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Молодая гвардия
военный, драма
2015, Россия
6.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Пороги
драма, военный
2015, Россия/Беларусь
0.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
«Выживший», но без Ди Каприо: зрители спорят, кому вообще нужен фильм с Закари Ливаем — запутал названием и не только
Хотели «Аватар 3» — получите «Буратино»: на Новый год в кинотеатрах не будут показывать голливудские фильмы, а что тогда?
«Сделали из русских героев Бэтмена и Супермена»: в Сети жестко раскритиковали мультики про богатырей — претензии не только к новым частям
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»
На улице Бортко праздник: скандального «Мастера и Маргариту» Локшина запретили в США, и к этому причастен Джонни Депп
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет
19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали
Задумывались, где родители девочки из мультфильма «Маша и Медведь»? У фанатов есть 5 теорий – лишь одна из них совпадает с версией создателей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667